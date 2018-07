MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.875

Antolina ha negado rotundamente a Elsa haber tenido algo con Isaac, aunque ésta no pensaría nunca que Antolina e Isaac hubiesen tenido un romance. Elsa cada vez nota a Antolina más extraña, no come y se encuentra mal del estómago en todo momento. Los indicios hacen sospechar a Elsa que Antolina está embarazada y, cansada de que su amiga no cuente con ella, decide preguntarla directamente. Ante la pregunta, Antolina no dice nada y empieza a llorar.