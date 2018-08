MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.884

Isaac está destrozado y muy arrepentido por lo sucedido entre él y Antolina. No está dispuesto a perder a Elsa, está seguro de que solo está enamorado de ella. Consigue que acepte hablar con él y expresa todos sus sentimientos, "deja que te explique cómo me siento, si después no quieres saber nada de mí lo aceptaré". ¿Conseguirá el perdón de Elsa después de todo?