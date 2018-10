MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.926

Tiburcio vuelve a Puente Viejo explicando que se olvidó el pasaporte, por lo que no pudo salir del país. Cuando llegó, su amada ya no estaba y Onésimo le desveló que había ido a buscarle. Tiburcio no puede quedarse en Puente Viejo sabiendo que Dolores está buscándole y decide ir en su busca. Dolores entra por la puerta y Onésimo no puede creer lo que está pasando. Por suerte, la pareja es igual de olvidadiza. ¡Todo termina en un fantástico reencuentro!