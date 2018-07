MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.860

Isaac no consigue superar la supuesta muerte de su amada Elsa y sus recuerdos no dejan de aparecer en su mente. A pesar de que él no lo sepa, su amada ha arriesgado su vida bajando por la fachada del castillo en el que estaba encerrada. Las telas se rajaron y Elsa calló al vacío pero, ¿dónde está su cuerpo?