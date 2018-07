MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.863

Antolina no ha aguantado las ganas de contarle a su amiga Marcela toda la verdad sobre su pasado. A pesar de que Isaac no quiera que la gente lo sepa, Antolina decide ser sincera y explicarle a Marcela quién es en realidad 'su señorita'. ¿Le hará ver que era criada de Elsa? ¿Descubrirá Marcela que no son cuñados?