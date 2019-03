Giulia Charm: "Camila va a ser una esperanza para Beatriz porque con Hernando no es feliz"

"Beatriz es una chica muy tímida que se lleva bien con la gente del pueblo, Matías, Alfonso y Emilia la han acogido muy bien y se siente a gusto con ellos pero cuando llega Hernando hay algo que no permite a Beatriz avanzar hacia su persona, hay algo que me impide estar con él", nos cuenta Giulia, actriz que da vida a Beatriz.

Giulia nos explica la relación que tendrá con Matías "ve en él protección, algo que hecha en falta desde que murió su familia". Porque Beatriz desde que ha llegado Hernando se ha encerrado más en si misma "Hernando viene imponiendo sus reglas, me choca mucho y no me da buena espina".

Camila, la mujer de Hernando va a aparecer dentro de poco en la vida de Beatriz "Camila va a ser una esperanza oara Beatriz que vive como en una cárcel, el que llegue una persona nueva permitirá una relación de amistad y protección. Con Hernando no estoy feliz. Beatriz va a encontrar en Camila una persona en la que confiar, pasarlo bien y disfrutar".

Giulia nos explica lo bonito que es interpretar un personaje mudo como Beatriz: "Todo el peso de la interpretación está en los gestos y en la mirada, esto me está sirviendo para aprender, me está siendo una experiencia muy grata". Giulia está convencida de que su personaje volverá a hablar "hay mucha gente en el pueblo que me va a ayudar a expresarme tan bien como ellos".

La actriz está encantada de pertenecer a la familia de El secreto de Puente Viejo "esto es una gran escuela y un regalo, estoy aprendiendo mucho y es sueño cumplido".