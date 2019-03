Ariadna Gaya: "Aurora no va a ser completamente feliz hasta que sea doctora"

Ariadna Gaya abandona entre lágrimas 'El secreto de Puente Viejo'. Acaba de grabar su última secuencia y está muy sensible, pero antes de su marcha ha dejado esta entrevista para despedirse de todos sus seguidores.

Aurora, en cambio, no tuvo el mismo valor de hacerlo en Puente Viejo y se despide de los suyos mediante una nota. "A Aurora no le gustan las despedidas. Ella se va despediendo de todo el mundo sin que los demás se den cuenta", confiesa al tiempo que reconoce que es un "final feliz porque va a cumplir su sueño".

Gracias al apoyo de Lucas y Bosco, consigue que Piedad le ofrezca una beca para el instituo Pasteur de París. "Tiene mucho feeling con Piedad desde el principio. Se admiran la una a la otra. Se crea un vínculo muy bonito, por eso Aurora se marcha muy feliz con ella". A pesar de ello, no puede evitar pensar en Lucas y en lo que pudieron haber sido. "Entienden que se quieren mucho, pero a lo mejor no es el momento para vivir su vida juntos, porque Lucas sabe que Aurora no va a ser completamente feliz hasta que no cumpla el sueño de ser doctora". Si bien Gaya deja la puerta abierta a un futuro reencuentro...

La actriz se siente muy orgullosa de haber formado parte de la serie y asegura que sobre todo echará de menos a sus compañeros.

¡Hasta siempre Ariadna Gaya!