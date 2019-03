Secuestrados todos los hombres de Puente Viejo

Capítulo 1326: lunes 16 mayo

Beatriz insiste en su certeza de que Hernando es el hombre que aparece en sus pesadillas. Camila y ella sufren un poco de tensión porque la mujer no quiere pensar en la posibilidad de que su marido sea quien Beatriz insinúa, un infanticida.

Francisca entrega a Severo el documento que prueba que Hernando sabía lo que iba a suceder. Severo regresa furioso a la Quinta, capaz de hacer cualquier cosa, más cuando la doña le empuja a ello.

Matías se siente muy culpable por el riesgo al que se han visto sometidos sus padres, y aunque ellos le insisten en que no tiene culpa de nada, él no puede evitar sentir pánico. Al menos la presencia de Beatriz ayuda a Matías a superar lo ocurrido con Prado.

Por otra parte, la llamada de una periodista indicando que va a sacar un artículo relacionando a la terrorista con los posaderos no preludia nada bueno.

Onésimo llega a La Casa de Comidas contando cómo el pueblo tiene cada vez peor reputación por todos los nexos que han establecido con la violencia anarquista.

Capítulo 1327: martes 17 mayo

Severo recapacita y se niega a tomarse la justicia por su mano como Francisca le aconseja. Luego cuenta en casa lo descubierto y opta por despedir a la seguridad que había empleado.

El diario llega a Puente Viejo con el artículo que afirma que la posada es una guarida de terroristas y empiezan a sufrir las primeras cancelaciones en las reservas. Raimundo le pide a Francisca buena voluntad con la posada.

Los Mirañar proponen hacer un acto de homenaje a Ramiro que sirva para ayudar a la posada.

Ramiro vuelve de Madrid después de haber visitado a Prado, y parece definitivo que el chico de la foto es su prometido. No hay esperanza para Matías y ella.

Beatriz confiesa a Matías que tiene terribles pesadillas con Hernando después de que éste haya invitado a Beatriz a La Puebla y ella haya respondido con miedo y tensión. Camila y Beatriz dan vueltas a su situación y la mujer tiene una idea para resolver la situación.

Capítulo 1328: miércoles 18 mayo

Camila cree que las respuestas que buscan están en el pasado de Hernando y los Mella. Camila confiesa a su amiga cubana en una carta que tiene dudas sobre cómo llegar a conocer el pasado de su marido. Camila intenta sonsacar a Hernando sobre su pasado, pero él se niega a colaborar en lo más mínimo.

Ramiro confirma a Alfonso sus sospechas que le había adelantado el día anterior, el ejército parece estar redoblando su presencia en la zona.

Candela confiesa a Rosario que teme no poder darle un hijo a Severo. Ésta le pide calma. Mientras Sol y Lucas vuelven con un notición: Sol está embarazada.

Capítulo 1329: jueves 19 mayo

Elías predispone a Matías contra Hernando convenciéndole de que hay que proteger a las chicas de él. No ayuda que Camila no consiga suavizar la actitud de su esposo hacia el pueblo. Tras la discusión, Elías malmete haciéndole ver a Camila que no parecen una pareja feliz, pero ella lo ignora.

Francisca asegura a Raimundo no tener nada que ver con la presencia de soldados en los alrededores del pueblo. Desde la casa de comidas se ve que algo extraño comienza a suceder en la plaza. Hay movimiento de soldados dentro de Puente Viejo, ordenan a todos permanecer en sus casas.

Siguen los festejos por el embarazo de Sol. Candela participa pero triste por su propia incapacidad para concebir. Pero Lucas y Sol son felices y pregonan su alegría a todo aquel que los quiera escuchar.

Matías necesita hablar con Ramiro y pide permiso para ausentarse. Ramiro le dice la verdad: debe olvidar a Prado, ella no quiere saber nada de él.

Hernando no niega a Severo su silencio respecto al atentado: lo volvería a hacer, quiere verlo muerto. Finalmente, los soldados se llevan detenidos a todos los hombres de la familia Castañeda.

Capítulo 1330: viernes 20 mayo

El matrimonio de Camila y Hernando discute por el suceso entre Severo Santacruz y Hernando Dos Casas, quien no niega el rechazo hacia el otro. Mientras en la Quinta, un Severo furibundo jura venganza.

En el secuestro, la persona que tiene que informarles a los retenidos no termina de llegar y así, los hombres planean un plan de huida. Pero todo se complica y tiene la impresión de que los van a fusilar.