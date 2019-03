AVANCE | CAPÍTULO 1.651

Los planes de Francisca Montenegro no siempre salen bien y parece que esta vez no están funcionando para separar a Saúl de Julieta. Pero, a pesar de que Saúl la intenta convencer con empeño, a la señora Montenegro no le gusta nada perder y seguirá haciendo todo lo posible por impedir su amor. ¿Lo conseguirá?