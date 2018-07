AVANCE | CAPÍTULO 1.866

Después de llevar viviendo con Fernando Mesía un tiempo, Raimundo se ha dado cuenta de que su estado de salud no es tan bueno como se imaginaba. El marido de Francisca intente hacerle ver que él mismo no puede valorar si está bien o no. ¿Descubrirá Raimundo con ayuda de algún médico el problema de Fernando?