¿Quién morirá próximamente en Puente Viejo?

Capítulo 1331: lunes 23 mayo

Antes de que la cosa pase a mayores, se presenta el Intendente Cristóbal Garrigues. Están todos libres. El reencuentro es emocionado, pero Raimundo se pregunta la implicación de Francisca, quien en realidad ha colaborado con la liberación, y quien recibe el sincero agradecimiento de Emilia y Dolores.

Ramiro expone sus recelos hacia Cristóbal Garrigues, que aparece por la Casa de Comidas, va a hospedarse allí mismo. Raimundo no está tampoco nada contento con tener ahí a quien se conduce como un matón, realmente, el susto ha sido gordo.

Hipólito está preocupado por si pierde su puesto en la Alcaldía con la llegada de Intendente.

Severo reflexiona sobre los consejos de Francisca, que aparece por la Quinta infundiendo más presión en Severo…

Sol y Lucas están ilusionados con el embarazo y se preguntan por el paradero de Candela.

La tensión entre Hernando y Camila resulta evidente a los ojos de Beatriz y de Rogelia. Beatriz interroga a Camila sobre qué le ha pasado con Hernando, y si tiene que ver con que es el hombre que aparece en sus pesadillas.

Capítulo 1332: martes 24 mayo

Cristóbal juega con el miedo de los Castañeda, pero su intención es quedarse en la posada. No es el único al que amedrenta, pide a Onésimo una gran cantidad de documentos y justificantes de la gestión municipal.

Hernando no ceja en su empeño de intentar llegar al corazón de Beatriz, sin conseguirlo del todo. Sin embargo, Camila no reacciona bien ante Hernando, pese a lo que prometió a Beatriz. Elías no pierde ripio. Hay alguien con el que el dueño de Los Manantiales sí parece llevarse bien, y reconoce a Matías que se alegra de tenerlo en su negocio y de que sea amigo de Beatriz.

Camila aborda a Hernando en la sala de lectura. Quiere pedirle perdón por su comportamiento.

Francisca echa de menos a Raimundo y le inquieta que el Intendente no haya venido a visitarla. Raimundo informa a Francisca de lo que sabe sobre el nuevo Intendente. Ella se teme lo peor.

Severo sigue pareciendo superado por las circunstancias. Sol está dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguir que su hermano reaccione.

Capítulo 1333: miércoles 25 mayo

Sol consigue que Severo reaccione y comprenda que su familia está por encima de cualquier venganza. Severo deja claro a Francisca que ha abierto los ojos y no seguirá obsesionado por Hernando.

Camila pide perdón a Hernando y le solicita un poco más de tiempo. Él demuestra paciencia. Elías se interesa por las novedades respecto a Camila. Ella ve que Hernando ha comprado cianuro. Camila se confiesa con don Anselmo. Sin hacer alusión directa al cianuro, le deja caer que desconfía. Hernando hace público que se marcha de viaje y Camila y Beatriz encuentran su oportunidad para investigar.

Las mujeres del pueblo hablan de lo que ha supuesto para todos la llegada del nuevo intendente y Francisca está preocupada y desconcertada por la falta de noticias de él, ¿cómo es que aún no se acercado a verla?

Capítulo 1334: jueves 26 mayo

Camila averiguará cuánto tiempo estará Hernando fuera para que ellas puedan ir a Cerceda. Camila, sutilmente, obtiene de Hernando la información que necesita. Estará fuera casi una semana. Camila confirma que emprenderán viaje cuando Hernando se haya ido, y puede que no regresen nunca si lo que encuentran de él es peligroso. Así, Beatriz se “despide” indirectamente de Matías.

Cristóbal pide a Onésimo que sea sus ojos y oídos en el Ayuntamiento y él se lo toma como un ascenso. Cristóbal visita Los Manantiales y Hernando consigue mantenerse al margen de su influencia.

Francisca está furiosa porque Cristóbal todavía no la ha ido a verla. Habla con el magistrado que lleva el caso de Severo Santacruz contra Hernando Dos Casas. Va a cobrarse un favor.

La Fundación tendrá que financiarse con dinero de los Santacruz. Candela, guiada por Rosario, aconseja a Sol prudencia respecto a su embarazo, no debería decirlo tan abiertamente cuando en realidad está tan poco asentado.

Francisca sigue mostrando su apoyo a Severo pero se da cuenta de que algo ha cambiado en él.

Nadie se fía de Cristóbal. Al menos el problema de la posada se soluciona, algo es algo.

En casa de Mariana se recibe un telegrama con muy malas noticias: alguien ha muerto.

Capítulo 1335: viernes 27 mayo

Francisca conseguirá que fracase la demanda de Severo, pero contra Cristóbal no puede hacer nada. Cristóbal se presenta, ¡por fin!, en La Casona. Se comporta de forma impertinente, más le hubiera valido a Francisca no haber deseado que viniera a verle; el tipo le pone los pelos de punta.

Raimundo se enfrenta a Cristóbal. No cree en su buena voluntad. Él se dispone a decir la verdad.

La cita de Hernando llama para decir que no podrá asistir, así pues, parece que no se va a ningún sitio. Mientras en el laboratorio, Matías y Elías coinciden en que las chicas se comportan de forma extraña últimamente.

Camila y Beatriz están a punto de huir, a media noche, pero alguien está a punto de sorprenderlas.

En la Quinta, Candela deja de lado sus miedos y todos participan con entusiasmo del embarazo de Sol.

Hipólito saca una melodía apañadita del acordeón.