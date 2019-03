AVANCE | CAPÍTULO 1.624

Prudencio no podrá seguir ocultando su culpa, y menos con su hermano Saúl. Al volver al lugar del incendio no podrá evitar derrumbarse y, a pesar de que Francisca Montenegro le ha insistido para que no confiese, parece que su conciencia no le dejará seguir disimulando y empezará a confesarse con su hermano.