Pía sigue desolada

María no se ha hecho la prueba. No es necesario. Acaba de confirmar que no está embarazada. María siente alivio y tristeza a la vez por no estar esperando un hijo de Gonzalo.

Todos preocupados por Don Anselmo. Él les pide que lo dejen en paz. Está bien.

Hipólito miento al decirle que su familia la acepta incondicionalmente. Quintina habla de su vida. Pedro y Dolores no aceptan a Quintina y Emilia les echa una buena bronca por ello.

Fernando cuenta a su padre una versión “maquillada” del asunto de Roque. Olmo aconseja a su hijo que busque en Gonzalo las respuestas a sus dudas sobre María. Don Anselmo tiene que salir y deja a Fernando en casa solo. Fernando encuentra el camisón.

Pía sigue estando desolada por lo que ha hecho. Candela y Rosario la animan a retomar su vida.

Alfonso evita con una mentira que Emilia vaya tras su padre. Le cuenta que Sebastián está de cambio. Ayala se niega a prorrogar el plazo pero Raimundo le hace ver que no hay otra opción.

Luis cada vez tiene más confianza con Soledad. Se sienten protegidos por Francisca.

Dolores da a Gonzalo una placa conmemorativa en señal del cariño que le profesa todo el pueblo. Se marcha en dos días…