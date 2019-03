María quiere irse con Gonzalo a Cuba

Bosco huye, incapaz de asumir lo que ha escuchado de boca de Plácido. Francisca disimula, pero todo apunta a que esto lleva su firma… Inés viene buscando a Bosco, pero éste le da esquinazo. No quiere ni verla.

Se celebra la fiesta en honor a Bosco está siendo un éxito. Inés aguarda el momento en el que Bosco y ella bailen juntos como se prometieron, poco intuye ella que esos planes han quedado atrás en la cabeza del chico, profundamente herido por lo que ha descubierto de Inés. Inés encuentra el vestido hecho jirones. Pensando que ha sido obra de Francisca no se rinde. No faltará de ninguna forma a su cita con su amor… que repudia a Inés rompiéndole el corazón: no quiere volver a saber nada de ella.

Plácido se va. Inés intenta defenderse, pero Candela y Fe están horrorizadas y no tiene oportunidad. Candela interroga a Plácido para darse cuenta, tarde, que la han utilizado. Ha sido cosa de Francisca.

Alfonso y Emilia siguen buscando a Matías sin éxito. Temen que no vuelvan a verle el pelo.

María no da opción a Gonzalo y si él viaja a América, Esperanza y ella también. Irán juntos o no irá.

Dolores está en la centralita cuando recibe una llamada de Ramona Monleón, una antigua vecina de Puente Viejo. Chelo vuelve por fin.

Emilia y Rosario quieren preparar una fiesta a Aurora y Conrado para celebrar su pedida de mano antes de que Gonzalo y María viajen a Cuba. Pero Aurora recibe una nota en la que Bernarda le pide que la espere esta noche. Y así la fiesta en el jaral empieza sin que Aurora aparezca, pues está con Bernarda, que ha traído un sobre que parece importante.