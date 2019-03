Una importante carta en manos de María y Gonzalo

Conrado dice a Alfonso que Alicia es la secretaria del posible inversor, pero al quedarse solos, la increpa: tienen que dejar claras un par de cosas. Alicia promete no molestar, se irá lo antes posible.

Conrado y Aurora irán juntos a la boda y disimulan la tensión, pero Conrado no le dice que Alicia sigue aquí, y a la vez, Aurora sigue muy enfada con Gonzalo y María. Candela hace que Aurora recapacite. No fue justa enfadándose con ellos. Los chicos hacen las paces porque sinceramente se quieren y no quieren arruinar la boda a Mariana.

Las mujeres visten a la novia. Todas se terminan de arreglar, pero la alegría sólo la empañada la tristeza de Aurora.

Bernarda comprueba que Francisca está encantada con Bosco. Bernarda responde con evasivas respecto a su viaje a Madrid y empieza a sociabilizar a Bosco con aviesas intenciones y así, la primera lección de protocolo de Bosco termina mal entre ellos, y es que el chico reacciona con un poco de violencia a las presiones malintencionadas de Bernarda. En cambio, cuando ésta le va con el cuento exagerado a Francisca, la Doña se pone de parte del muchacho: primera derrota.

Nicolás convence a don Anselmo para que los case, y ante las dudas de éste, le jura que no oculta nada malo. Alfonso ejerce de padre, pidiendo a Nicolás que cuide a Mariana. Él promete hacerla feliz.

Llega Mariana y la boda se desarrolla sin incidentes. Felicidad total.

Ha llegado un sobre del Obispado. Gonzalo respira hondo antes de abrirlo.