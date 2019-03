Francisca se entera de la proposición de matrimonio de Severo

Elías le hace ver a Camila que se ha equivocado: él no es Hernando. Camila se disculpa, no conoce a Hernando ya que se casaron por poderes. Al conócelo por fin, Camila siente la frialdad que su marido ha impuesto entre ellos, incluso le prohíbe entrar a su despacho. No es lo mismo con la niña, así Camila y Beatriz empiezan a estrechar lazos.

Raimundo vuelve al mundo de las protestas políticas y de los sindicatos, no puede quedarse de brazos cruzados ante los desmanes.

Emilia siente no poder contratar a Rafaela, ahora mismo no necesitan a nadie y Rafaela conoce a Francisca Montenegro, motivo suficiente para pensar que vuelve a ser un caballo de Troya puesto por la Doña y terminar de desconfiar.

Camila indaga en la distante y extraña relación que hay entre Hernando y Beatriz, de momento la mujer saca pocas cosas en claro…