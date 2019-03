Conrado aparece maltrecho con una gran herida en el estómago

Francisca soborna a la Madre Superiora para que María tenga un régimen especial. No lo hace por ella, sino por el niño que piensa arrebatarle. Aurora visita a María y se enfrenta a la Madre Superiora por el castigo físico que está infligiendo a María estando embarazada. Esta informa del nuevo régimen y las chicas piensan que ha sido por el rapapolvo de Aurora, no imagina que es Francisca la que está detrás. Celia entra en la celda de María con algo para ella. La Madre Superiora las sorprende in fraganti.

Fernando se enfrenta a Francisca por el trato de favor a María, él quiere que sufra. Ella le deja claro que no es quién.

Rita da por hecho que la carta es de Isidro. Sólo él podría escribirle cosas tan hermosas. Aníbal vuelve del médico completamente desolado: le ha confirmado que está mejorando.

Mariana teme el momento en que Nicolás se marche. Sus planes son irse juntos.

Alfonso da un aviso a Conrado sobre sus “compañías”. Aurora y Lesmes se entienden de maravilla. Parece que llevasen trabajando juntos mucho tiempo.

Mauricio vuelve de su viaje. Raimundo lo aborda y le pide una explicación.