Candela rechazará a Severo

Capítulo 1173: lunes 5 octubre

Candela hace como que no ha escuchado las palabras de Severo, que es ajeno a su simulación. Más tarde, Candela recibe la visita de Severo y procura marcar distancias, tal y como ha decidido que hará.

Sol viene a ver a Rosalía con Gracia. Las atiende Obdulia que le pide que las deje en paz. Hipólito trae a Lucas malas noticias. La policía ha encontrado algo grave en su consulta.

Don Anselmo viene al Jaral a sonsacar en qué anda Bosco, pero no consigue gran cosa. Por su parte, Raimundo, Mauricio y Bosco siguen sin encontrar la pista que necesitan para llegar a Francisca.

Prado y Matías han hecho lo que Emilia les pidió para dar una “sorpresa” a Alfonso. Ramiro se entera de lo que Emilia ha organizado para Alfonso y no le parece una buena idea. Tal y como Ramiro ha adelantado, Emilia se siente un poco decepcionada por la actitud de Alfonso, sigue sin llegarle y lo presiona hasta que va a contarle la verdad.

Capítulo 1174: martes 6 octubre

Hipólito le cuenta a Lucas que han encontrado en la consulta los elementos para fabricar el veneno que mató al niño y pueden acusarle de negligencia. Lucas no soporta la incertidumbre. Mañana mismo irá a declarar voluntariamente ante el juez.

Sol pide ayuda a Carmelo, que se ofrece a ir a negociar con Rosalía. Así, Carmelo despliega sus dotes de hábil negociador. Le ofrece un talón en blanco para que “colabore”.

Alfonso no es capaz de decirle la verdad, a cambio, Emilia y él empiezan a desnudarse dispuestos a reconciliarse sin palabras. Emilia y Alfonso hacen el amor sin pasión. Es casi un momento triste.

Alfonso está dispuesto a todo, hasta a pagar el chantaje, para recuperar su matrimonio.

Francisca seguiría luchando y ellos también lo harán, Raimundo y Bosco no van a rendirse seguros de que la encontrarán. Pero la realidad es que Francisca se rinde, no puede seguir luchando. Su último pensamiento es para Raimundo.

Rosario cree que, si Severo no le interesa a Candela, debería decírselo claramente. Mientras Severo ha decidido declarar su amor a Candela hoy. Sol y Carmelo lo animan sin saber de las reticencias paralelas de la confitera. Así, Severo llega dispuesto a declarar su amor, pero Candela le corta antes de que empiece a hablar.

Capítulo 1175: miércoles 7 octubre

Rosalía rechaza el dinero ofendida, sólo quiere que se haga justicia con quien provocó la muerte de su hijo. A Lucas le fue mal ante el Juez… esto se complica. Sol le jura que no lo abandonará. Hipólito le informa de que los civiles van hacia el dispensario para llevarlo detenido.

Candela rechaza a Severo, no está preparada para nada que no sea una blanca e inocente amistad, y Severo no insiste. Candela se entera de que Severo se ha ido a Madrid… por ella y teme haberse precipitado rechazando a Severo. Se propone enmendar su error cuando regrese.

Rosario sigue sospechando que pasa algo que Bosco no le cuenta.

Alfonso se libra de Matías para pagar el chantaje. La sonrisa final del ladrón es inquietante. Alfonso regresa a casa, atribulado; lo cual confirma a Emilia que tiene motivos para el desánimo. Sigue habiendo cierta frialdad entre la pareja pero Alfonso quiere ser optimista hasta que vuelve Hortensia…

Nicolás les habla de la fabulosa oferta que ha recibido para colaborar con National Geographic.

Raimundo regresa, emocionado: ha encontrado el punto de partida del mapa. Han encontrado el zulo en el que Francisca está retenida, pero cuando Bosco entra se la encuentra muerta.

Capítulo 1176: jueves 8 octubre

Falsa alarma, Francisca vive, aunque evidentemente tras su desnutrición, su vida pende de un hilo. Consiguen trasladarla. Bosco informa en el Jaral de la “resurrección” de doña Francisca con el consiguiente pasmo.

Lucas es detenido. En contra del consejo de su abogado, Lucas insiste en declararse inocente.

Para horror de Alfonso, Hortensia le pide ayuda para hacer frente a la extorsión a la que la ha sometido Benedicto. Emilia está segura de que algo ha pasado para que Alfonso esté más nervioso todavía.

Candela por su parte ha recapacitado y piensa aceptar la propuesta amorosa de Severo. Candela se marcha a su encuentro con Severo, pero su desilusión es enorme cuando se encuentra con que llega acompañado de una mujer.

Prado pone en común su temor a que Ramiro esté planeando marcharse de Puente Viejo. Matías intenta averiguar si las sospechas de Prado son reales y emociona a Ramiro.

Capítulo 1177: viernes 9 octubre

Candela tiene que asumir sobre la marcha la aparición de Melisa con Severo. Además ha quedado a comer con ellos y Melisa recibe a Candela en la Quinta como si fuese ya la señora de la casa. La confitera sufre aunque mantiene el tipo. Carmelo parece incómodo, como ella, pero no explica la razón.

Raimundo confirma la gravedad de Francisca. Ellos tres deben acordar qué contarán a la justicia. Mauricio da las novedades en el pueblo y todos coinciden en que la vuelta de Francisca va a ser un cataclismo.

Bosco da a Severo explicaciones sobre Francisca. El dueño de la Quinta se ofende con su amigo. Bosco recibe una llamada del hospital de Raimundo; teme que su abuelo llame con malas noticias.

Ramiro habla con Prado tras su charla con Matías. Se sincera con ella y admite que piensa en irse. Prado confiesa a Matías que se siente decepcionada. No es consciente que su padre la escucha.