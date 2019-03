Beatriz confiesa no poder controlar sus sentimientos hacia Ismael

AVANCE | CAPÍTULO 1492

No puede separarse de él: Beatriz está completamente enamorada de Ismael. Ha ocultado estos sentimientos a Matías pero él no confía en lo que su, hasta ahora, novia le ha comentado. Ella no puede controlar sus sentimientos y le suplica a Ismael que no diga nada de lo que ambos sienten. ¿Qué hará al enterarse de su verdadera identidad?