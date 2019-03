El barco en el que viajaba Camila ha naufragado

Prado y Matías se reconcilian cuando él admite que rompió con ella por sentirse culpable de retenerla en Puente Viejo, pero ha comprendido que también se puede tener una relación en la distancia y esperar a ver qué les depara el futuro.

Francisca se entera de que Sol y Lucas se casan y empieza a tramar un plan. Evidentemente, no va a dejar que las cosas transcurran ajenas a su persona, y no va a permitir que la felicidad de los Santacruz se desarrolle sin meter palos en la rueda.Estos, en cambio, sí quieren mantener a don Berengario al margen de su enlace, no es santo de su devoción.

Raimundo se ofrece para averiguar más sobre Rafaela, una recién llegada al pueblo hija de antiguos habitantes de Puente Viejo, y así despejar las dudas de los Castañeda, pues todo apunta a que está empeñada en trabajar en la Casa de Comidas.

El Obispo se despide de don Berengario y don Anselmo sin variar un ápice su postura sobre ellos, continuarán en Puente Viejo juntos y bien avenidos.