Aurora quiere entregar a Beltrán a Gonzalo y María

Capítulo 1238

Francisca decide entregarle a Beltrán a Aurora. Su conciencia le impide seguir adelante con su plan inicial de quedarse al hijo de Bosco. Pero también aprovecha la visita y le pide a Aurora que le venda El Jaral, ésta se opone y decide vender la finca a los Mella. Aurora se despide de todos y vuelve a París con Beltrán.

Don Anselmo se recupera en el dispensario e insiste en que sus dolencias son menores. Pero el cura llega a la confitería agotado y Candela lo convence que se mude con ella para cuidarlo.

Severo pone las fábricas a nombre de Eliseo y lo obliga a trabajar, pero éste se muestra insolente. Claramente, no quiere más que sacar provecho económico. En cualquier caso, queda claro que no sabría por dónde empezar. Lo que sí hace es perseguir a Sol, por mucho que ella insiste en que no quiere nada con él.

Capítulo 1239

Francisca ha dejado que Aurora se lleve a Beltrán porque intuye que hay algo más detrás de todo. Lo que no puede imaginar es que si averiguase los planes de Aurora, entregar el niño a Gonzalo y María, descubriría que su ahijada está viva…

Otros que pasan un momento dulce son Mariana y Nicolás, quienes están dando sus primeros pasos para montar la tienda. Se quieren como nunca.

Los Mella empiezan a instalarse y Rosario empieza a despedirse del que ha sido su hogar durante muchos años. Beatriz, uno de los tres hijos de los Mella, es una chica muda y tímida, pero empieza a llevarse bien con Prado.

Francisca se presenta en el Jaral para hacerle una oferta a los Mella por él. Quiere recuperar el patrimonio de su hijo Tristán a toda costa.

Capítulo 1240

Carmelo llega justo a tiempo para impedir que Lucas cometa una locura con Eliseo. El médico está harto de su presencia y se arrepiente de no haber ejecutado algún plan cada vez que lo ha tenido para que desapareciera de Puente Viejo.

Los Mella no aceptan la oferta de compra de Francisca por mucho que doble lo que ellos ha pagado, y ésta se enfada y asegura que no conocen a la Montenegro.

En casa de Candela el cura sigue sin reponerse. Lucas empieza a preocuparse por si puede haber algo más allá de un resfriado.

Hay un atentado en Munia en una reunión de alcaldes a la que ha acudido Hipólito, la situación política comienza a ser convulsa.

Alfonso sigue desaparecido y Ramiro tranquiliza a su madre, él se encargará. Mientras, César Cárdenas se declara a Emilia: quiere pasar el resto de su vida a su lado.





Capítulo 1241

Matías y Prado interrumpen por sorpresa en el momento más embarazoso para Emilia, cuando César está haciendo pública su declaración de amor.

Los habitantes de la Quinta le explican a Lucas el plan para liberarse de Eliseo: conseguirán pruebas de que mercadeó con mujeres y le amenazarán con acabar en la cárcel a no ser que firme la nulidad matrimonial. Sol sorprende a Eliseo hurgando en el despacho y éste reconoce que no se fía de la familia de Sol.

Rosario entrega las llaves del Jaral a los Mella, que esperan seguir contando con Alfonso y Ramiro. Francisca recaba información sobre los recién llegados al pueblo.

Don Anselmo está gravemente enfermo y decide ir al hospital a hacerse unas pruebas.

Capítulo 1242

Beatriz se ha quedado prendada de Matías y le agradece su intervención para defenderla de los indeseables que la increparon.

Emilia se entera que Matías practica esgrima a escondidas y Prado la convence para que no se oponga.

Ramiro ayuda a los Mella a hacerse con la finca del Jaral. Ellos le informan de su proyecto…

La tía Eulalia, por fin, vuelve a Madrid ante la insistencia de Francisca. Fe, que se encontraba bajo el amparo de la tía Eulalia, está preocupada porque piensa que Francisca la va a despedir.

Sol explica a Severo y Carmelo que Eliseo desconfía. Tienen que hacer algo para ganar tiempo, y así aparece en la Quinta una supuesta compradora de las fábricas de Severo. En realidad es Melisa. Todo es una estratagema para engañar a Elíseo. ¿Se tragará el embuste?

César sigue conquistando a Emilia, sonrisas y gestos que no pasan inadvertidos para Raimundo.

Lucas recibe la llamada desde el hospital donde está don Anselmo y parecen malas noticias.