Alejandra Onieva: "Ha sido el momento perfecto para que Soledad se vaya"

Alejandra Onieva ha sido Soledad Montenegro durante tres años en El secreto de Puente Viejo y hemos hablado con ella para hacer un resumen de su paso por Puente Viejo, su personaje y sus impresiones.

"Lo que más voy a echar de menos son los inicios porque lo pase muy mal, se me hacía muy grande trabajar con compañeros que tenían un recorrido y yo nada", nos cuenta Alejandra. "Una virtud de Soledad es que se deja llevar por lo que el corazón le dicte y su defecto es que es demasiado impulsiva".

Hemos hablado de todas las etapas que ha tenido Soledad en la serie que han sido muchas y nos ha confesado que las que más disfrutó fueron con "cuando volví de París por el cambio de look y me permitía ser más divertida" y también " Mi época de mala, ¿A quién le gusta ser mala?". "Todas las etapas han sido muy diferentes y no me ha dado tiempo a aburrirme".

Alejandra Onieva nos ha contado sus impresiones a la despedida de Soledad y Francisca "Al final nos perdonamos mutuamente, yo la quiero y ella ha estado cuando Soledad le ha pasado mal. Hay un amor madre hija turbio pero lo hay".

Alejandra explica que no ha habido un día en el que haya dejado de aprender en El secreto de Puente Viejo, "menos mal que he tenido un personaje que no me ha permitido aburrirme, con el que he aprendido y me he ido poniendo más metas cada día". Pero dice que "Ha llegado el momento perfecto para que Soledad se vaya, ni antes ni más tarde. Es el momento".

"Sé que a la gente le va a gustar mucho el final porque ha sido un final bonito y no trágico". Alejandra Onieva se despide de la audiencia dando las gracias.

Desde aquí le mandamos un caluroso saludo y esperamos verla muy pronto. Gracias Alejandra.