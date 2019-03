"Pero papá, ¿por qué se ha muerto Fermín?"

En todas las noticias y vídeos relacionados hay comentarios de fans que lloran la muerte de Fermín. "¿Por qué muere fermin? No entiendo era el mejor de todos y el que menos se lo mereciaaa!!!". "Gran final el de anoche. Pero me niego a que muriera el personaje de Fermín, no deberia de haber sido as?".

Este es el sentir general de los fans de El Internado, que creen que el héroe de la Laguna Negra no debería haber muerto. Si llevaba tanto tiempo salvando al internado, ¿por qué debía tener este final?

Lo cierto es que el cocinero de El Internado, ha muerto dando su vida por los demás. Había estado al límite en muchas ocasiones y esta vez el destino le ha jugado una mala pasada. Garrido parece estar desarmado y Fermín no es un asesino. Pretende detenerle para que pague por lo que ha hecho, pero Garrido en el último momento se las arregla para clavarle un puñal en el estómago. Fermín pierde mucha sangre y muere en los brazos de su gran amor, María. A su fantasma le da tiempo a despedirse dándole un mensaje a Julia: "No estéis tristes, ha valido la pena".

Aunque esto no es suficiente para los fans de Fermín. Durante todo el tiempo en que Raúl Fernández ha interpretado a Fermín en El Internado su agencia de representación ha recibido muchísimas cartas dirigidas al actor desde diferentes rincones de el mundo que ellos han respondido siempre encantados. Aunque esta mañana ha sido algo diferente. El padre de una fan de Raúl en Murcia ha llamado a la agencia porque la muerte de Fermín le había causado un gran disgusto. Raquel no había parado de llorar en toda la noche sin consuelo. El padre no sabía quién era Fermín, pero sabiendo lo importante que era en la vida de su hija Raquel llamó a la agencia para ver si Raúl Fernández podría tener un gesto con si hija o mandarle algún autógrafo. Estamos seguros de que Raúl lo hará.



"Fermin no debería haber muerte pero dejando eso a un lado me a encantado el final estuve toda la noche llorando...=(". "El final me encantooo :) pero no queria que mueriese Fermín.. es más hasta que de verdad no lo vi muerto no me lo creía... de tantas veces que se ha salvado...". Esto ha sido lo más comentado de un final que, por lo general, ha gustado mucho.

Mañana Raúl Fernández vendrá a antena3.com para contestar a las preguntas de sus fans en un videoencuentro en directo. Así podrá despedirse de todos vosotros.

¿Cuál ha sido el mejor momento que recuerdas de Fermín? ¿Qué es lo que más te gustaba de él?