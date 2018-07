El viernes en la web... avance del próximo capítulo

El viernes es el día en el que podemos saber un poquito más de lo que va a ocurrir abordo del Estrella Polar el lunes por la noche.

Mañana por la tarde podrás disfrutar del avance del próximo capítulo de El Barco, 'Perdidos'. En él, podremos ver cómo Gamboa ha sorprendido a un alumno robando comida y, tras un forcejeo entre ambos, el chico ha resultado herido. El profesor pondrá impedimentos para curar al chico.

Además, aunque ya es por la mañana, no entra luz por las ventanas, sólo hay oscuridad. Es posible que no estén donde creen estar pero no pueden saberlo porque la brújula da vueltas aleatoriamente, incapaz de marcar el norte. ¿Qué ocurre?