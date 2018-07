El Barco se convierte en trending topic en twitter antes de zarpar

El anuncio oficial de la fecha de estreno de la serie para el próximo lunes 17 a las 22:00 y la puesta en marcha de la pionera iniciativa de los twittersodios, ha aupado a #elbarco a lo más alto de las redes sociales.

El término se ha convertido en trending topic en Twitter durante toda la tarde, llegando a ser el segundo término más utilizado por los usuarios de la red de microblogging.

Además, #estrellapolar, el nombre del barco y hashtag utilizado para seguir los twittersodios, ha llegado a ser un término popular en varias ciudades de España.

El interés generado por el lanzamiento de los twittersodios ha sido enorme.

"Cómo mola la idea, la verdad que si me habéis sorprendido, no me esperaba algo así"

"#elbarco ya triunfa antes de su emisión. Y es que la iniciativa de los twittersodios es realmente genial"

"#elbarco es la 1ª serie nacional que lanzará twittersodios complementando la emisión en tv."

Recuerda que el jueves se estrena el primer twittersodio. ¿Te lo vas a perder?