Mentiras y cabaret

TEMPORADA 2 - CAPÍTULO 26

Vilma y Palomares protagonizan el musical que dirige Salomé en El Barco. Esto desatará los celos de Piti, que no le gusta nada la idea de que el ex cura tenga que pasar tanto tiempo con su novia. No te pierdas las fotos del próximo capítulo de El Barco.