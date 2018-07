Mario Casas: "Max convertirá la relación de Ulises con Ainhoa en un triangulo amoroso"

¿En esta 3ª temporada se va a descubrir el secreto de Ulises?

Ulises sigue siendo noble, es un tipo bueno, pero se descubrirán cosas que no le van a gustar a los tripulantes del Estrella Polar. Se va a ver por qué está en el barco y sólo puedo decir que no es uno de los elegidos…

El por qué está en el Estrella Polar va a crear ciertos conflictos con los tripulantes del barco, y en especial con Ainhoa.

¿Vas a cambiar el papel con Gamboa? ¿Ahora Ulises es el malo y él es el bueno?

Va a ver muchas preguntas de muchos personajes, pero ni voy a volverme un asesino como tal vez es Gamboa, pero mi personaje se hace pasar por Ulises, es otra persona, pero no se va ha convertir en malo malísimo, para eso ya están los nuevos personajes que van a aparecer en la isla.

Lo importante es que todos los tripulantes del barco se van a tener que unir más que nunca, se van a tener que hacer fuertes para poder luchar contra todos estos personajes que van a aparecer en al isla que los van a querer matar.

"Espero estar en la cuarta temporada"

¿Qué te parecen los rumores de que Ulises muere esta temporada?

Pueden decir lo que quieran (risas) Ulises, en las dos primeras temporadas estaba todo el rato detrás de Ainhoa y había mucha historia de amor, y ahora me apetecía ese flahsback que tenían otros personajes, darle una vuelta de tuerca a Ulises y convertirlo en alguien más, para mí como actor era mucho más interesante.

Pero si muere o no, lo que puedo decir es que hay algún personaje principal de la serie que va a morir y va a dar mucho de que hablar. Yo espero estar en la cuarta temporada.

Esta temporada hay mucha acción ¿Con que enemigos se va a tener que enfrentar Ulises físicamente?

Físicamente va a seguir enfrentado a Gamboa, pero también aparece Max, el personaje de Jan Cornet, que va a ser el nuevo rival de Ulises, que convertirá su relación con Ainhoa en un triangulo amoroso. Yo no llego a la isla con todos los demás, que celebran dando saltos que han pisado tierra y plantan la bandera del Estrella Polar, entro un poco más tarde porque me quedo en el barco. Pero cuando llego la tierra ya está ocupada por estos nuevos malos y voy a tener que luchar. Va a haber mucha acción toda la temporada, pero en el final, mucha más, lo que hará mucho más interesante ‘El Barco’ para todos. Es muy cansado rodar acción, pero es muy gratificante.

¿Va a haber boda? Porque en los avances se ha visto a Ainhoa vestida de novia…

Habrá boda, pero la del capitán (risas).

¿Te gusta más la acción o las historias de amor en tus personajes?

Tengo 26 años y he interpretado lo que me han puesto encima de la mesa, y ‘El Barco’ me parece una historia de amor y aventuras maravillosa y no podía decir que no. Luego hay otros proyectos en cine en los cuales me ponen un guion con un Romeo y Julieta como fue ‘Tres metros sobre el cielo’ o ‘Tengo ganas de ti’ y cualquier actor español diría que sí a un proyecto así, tan bien cuidado.

Voy haciendo lo que me va llegando y elijo por intuición, por ejemplo con ‘Grupo 7’ que era algo diferente o ahora que estoy trabajando con Alex de la Iglesia un personaje distinto, una comedia. Las historias de amor están muy bien, van a estar siempre ahí y funcionan aquí, en cine, teatro, televisión…

¿Son más difíciles las historias de amor en la vida personal o en la televisión?

Creo que en la tele (risas), mira lo que le pasa a Ulises, espero que a nadie en su vida personal le pase todo lo que le sucede a este personaje porque si no uno acabaría trastornado (risas). La vida, como cualquiera, feliz con mi familia y mis amigos.

"Sabíamos desde el primer día que el Estrella Polar iba a encontrar tierra"

¿Estarías dispuesto a seguir más temporadas en ‘El Barco’?

En esta serie me cuidan mucho, me dieron la oportunidad de seguir haciendo cine mientras grababa la serie, estoy muy contento en la serie, pero no sé que va a pasar próximamente (risas).

Desde que participé en ‘Los hombres de Paco’, Antena 3 y Globomedia me han cuidado mucho para cuadrar las grabaciones para que pueda compaginarlas con el cine. Pero la audiencia tiene la última palabra.

¿Te vas a volcar más en el cine que en la televisión?

No porque se está comprobando como está el cine, excepto algunos casos aislados, y la televisión está en otra liga. El cine está muy complicado ahora mismo y se está viendo desde algunos años que los actores de cine que han estado toda la vida trabajando en ese medio están empezando a hacer televisión. Cada vez se hacen mejores proyectos y con más calidad en la tele, y también pasa en Estados Unidos. Si me ponen encima de la mesa un proyecto bonito y confían en mí, iría de cabeza.

¿Cómo fue el rodaje de Peñíscola (la isla de ‘El Barco’)? ¿Tienes miedo a que os comparen con ‘Perdidos’ por lo de la isla?

Muy bien, grabamos en una zona espectacular y se han rodado cosas impresionantes y parece una isla virgen. Seguramente nos comparen, pero es lo que el público pedía, encontrar tierra, y aunque nos hubiéramos ido a una base lunar, la gente diría “están haciendo un ‘Perdidos’ en una base lunar…”. Los personajes buscaban tierra ya que la serie se podía volver un poco claustrofóbica tanto para el público como para los actores, que rodar siempre en un barco es complicado. Eso sí, nosotros sabíamos desde el primer día que el ‘Estrella Polar’ iba a encontrar tierra.