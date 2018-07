Las fotos de "La boda"

Gamboa trata de disuadir a Julia para que no se case con el capitán, pero ella lo tiene claro y no piensa ceder a los chantajes del profesor. Sabe que casarse con un miembro de la tripulación no está permitido por el Proyecto Alejandría, pero está enamorada y seguirá adelante. Si Gamboa quiere pararla, tendrá que matarla en las próximas 2 horas, antes del “si quiero”. Él está decidido a cumplir con su obligación y hará lo que sea necesario para evitar el enlace.

Mientras tanto, es el capitán el que empieza a tener dudas. Cree que casándose con la doctora puede estar traicionando el recuerdo de Marisa, su difunta esposa, y se plantea anular la boda. Para colmo de males, ha visto a Julia con el vestido de novia puesto y Salomé cree que ha gafado la boda. Cuando Julia empieza a sufrir un accidente tras otro, la cocinera intenta por todos los medios que no use el vestido en la ceremonia.

Revisando el libro de registros del hotel, Burbuja descubre el secreto de Max: no estaba en el hotel cuando sucedió el cataclismo. Entonces ¿de dónde ha salido? Cuando le pide explicaciones, el joven líder del hotel asegura que estuvo semanas encerrado en la planta 101, la misma planta en la que estuvo Ventura, que asegura no haber visto a nadie en todo ese tiempo. Está claro que alguno de los dos miente.

Alguien está dejando mensajes secretos a Ainhoa. Primero una nota en su taquilla: “Ulises miente”. Después un sobre con una foto en la que aparecía el polizón abrazado a Dulce, la joven naufraga que murió al poco de ser rescatada y a la que siempre aseguró no conocer. Está claro que Ulises la ha mentido y también que alguien quiere sacar sus secretos a la luz. Todo apunta a que ha sido Gamboa pero el profesor está tan sorprendido como ellos.