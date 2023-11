Salomé Jiménez, la reina Sofía, desvela cómo se ha preparado para el papel: "Me he leído todo lo que he encontrado de ella"

Salomé Jiménez interpreta a uno de los personajes más importantes de Cristo y Rey: La reina Sofía. Aunque no tiene mucho peso en la trama ni forma parte del elenco de protagonistas, sus intervenciones serán claves y no dejará indiferente a nadie.

La actriz nos ha confesado que para ella de una responsabilidad interpretar a un personaje tan conocido e importante para la historia, aunque también ha sido un gustazo meterse en la piel de alguien real. "Es un reto y voy a intentar retratarla de la manera más fiel posible", nos confesaba durante el rodaje.

Salomé también ha confesado sentir presión a la hora de interpretar a un personaje conocido que sigue vivo y que puede verla y juzgarla. "Todo mi historial de Google y de Youtube son entrevistas a la reina. Me he leído todo lo que he encontrado de ella", a asegurado la actriz entre risas.

Algo que Cristo y Rey va a tratar en sus capítulos es la relación de la reina Sofía con Bárbara Rey. "Es una situación muy compleja y muy dramática", nos ha adelantado Salomé Jiménez. ¡Dale play al vídeo y escucha la entrevista completa!