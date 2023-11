El encuentro clandestino de Bárbara Rey: “Buenas noches, majestad”

Bárbara Rey se ha quedado impresionada con la pequeña demostración de Ángel Cristo. El domador y dos de sus elefantas se han arrodillado ante la vedete para convencerla así de que trabaje con él en el circo.

A pesar del momento, Bárbara no ha confirmado que vaya a trabajar con el domador, pero lo cierto es que, tras el desafortunado comentario, ambos han acercado posturas. Payasito lleva a la vedete de vuelta a su casa.

Al llegar a casa, un coche la espera en la puerta. La joven espera a que el amigo del domador se marche y se sube en el vehículo negro que la espera sin decir palabra.

El coche lleva a Bárbara en mitad de la noche hasta un gran palacio donde la recibe un hombre, el rey Juan Carlos I, el hombre más poderoso de España: “Buenas noches, majestad”, dice ella con una sonrisa.

“¿Cuántas veces te he dicho que no me llames así?”, dice Juan Carlos I, esbozando una gran sonrisa. Se nota que entre ellos hay complicidad. La joven entra en el enorme palacio y el rey sigue tras ella… ¿Qué relación mantiene Bárbara Rey con Juan Carlos I?