“Llevas enamorada de mí toda tu vida”: Las duras palabras de Bárbara Rey a Chelo

La relación entre Bárbara y Ángel está más tensa que nunca, aunque de cara a todos su amor y su matrimonio es perfecto. Ángel siente que Bárbara es demasiado mujer para él y con su actitud, la está perdiendo.

La pareja le ha concedido una exclusiva a Chelo para un reportaje tras confirmarse el embarazo de la vedete, pero la joven está preocupada por su amiga, no la ve feliz.

Las dos se reúnen para verse un rato y Bárbara le cuenta a Chelo que Ángel le ha pedido que hable con Juan Carlos para conseguir una invitación a la Zarzuela aprovechando la visita de los árabes, con quien el domador quiere hacer negocio.

“Tú no conoces a Ángel, no le puedo decir que no, puede ser muy insistente”, señala Bárbara. Chelo, decide no callarse y decirle lo que piensa: “Yo creo que tienes miedo de Ángel”, asegura.

Bárbara se ríe, nerviosa, pero Chelo continúa con su verdad: “Que tú no eras así María, no te tienes que achantar ni ante tu marido ni ante nadie. Y sabes que lo que te estoy diciendo es verdad, aunque no quieras verlo”, señala.

“Mira hasta dónde has llegado María, tú sola, sin ‘Paquirris’, sin reyes, ni ‘Cristos’, tú sola. Eras libre”, afirma la periodista alzando la voz. Bárbara decide corregir las palabras de su amiga: “Sigo siendo una mujer libre”.

Pero Chelo está convencida de que Ángel le ha cambiado y Bárbara también da su opinión: “No es mi culpa de que estés sola y no formes una familia”, le dice Bárbara a su amiga. Es entonces cuando Chelo le deja las cosas claras: “Tu marido es un mierda y no te llega ni a la suela de los zapatos”.

Bárbara decide contraatacar: “¿Sabes lo que te pasa? Que estás celosa porque llevas enamorada de mí toda tu puta vida, eso es lo que te pasa”. Chelo, con lágrimas en los ojos, manda a la mierda a Bárbara.