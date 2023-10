Adriana Torrebejano sobre su personaje en Cristo y Rey: "Chelo tiene un corazón muy grande"

Muy pronto llega a Antena 3 Cristo y Rey. La ficción, que cuenta la historia de Bárbara Rey y Ángel Cristo, se podrá ver próximamente en abierto.

Adriana Torrebejano interpreta a Chelo García-Cortés en Cristo y Rey. La actriz nos contado cómo es su personaje: "Chelo es una mujer que para la época era bastante liberal. Luchadora, valiente, feminista, periodista... ¡es que lo tiene todo!", confiesa.

"Chelo quiere de una forma descomunal a su amiga y la admira muchísimo"

Para ella, ponerse en la piel de Chelo ha sido todo un reto: "Todo lo que se cuenta, dentro de que siempre está ficcionado, todo lo que contamos pasó", asegura. "Lo más bonito de Chelo es que tiene un corazón muy grande y quiere de una forma descomunal a su amiga y la admira muchísimo", señala.

Además, Adriana no dudó en hablar directamente con Chelo, para entender al personaje: "Me gustó mucho hablar con ella porque resolví cosas mundanas, la pregunté cómo comportarse con algunas personas según que situaciones y eso me ayudó mucho a la hora de afrontar el personaje", añade.

Una de las cosas más importantes para ella era saber la relación que Chelo y Bárbara tenían en aquel momento y que tienen ahora. ¡Descubre en el vídeo de arriba todos los detalles de su personaje en Cristo y Rey!