Vuelve a ver los mejores momentos de 'Con el culo al aire''

Jorge se va a Nueva York sin poder hablar con Eli

A Jorge le han ofrecido un puesto de trabajo en Nueva York. Antes de irse, quiere hablar con Eli y decirle que va a hacerse cargo del niño. Pero Eli se ha marchado del camping y nadie sabe dónde encontrarla, excepto Chema. Jorge hará todo lo posible por localizar a Eli antes de subirse al avión y marcharse para siempre.

Los marqueses consiguen trabajo y el camping lo celebra a su manera

Todos los campistas intentaran ayudar a su manera para que Ángel consiga un nuevo trabajo. Pero lo marqueses son los únicos que hacen todo lo posible para que Ángel no consiga trabajo, solo para quedárselo ellos. Una lucha que parece acabar 'bien'.

Jorge le pide matrimonio a Eli en el Vicente Calderón

Jorge insiste en que la quiere, pero Eli necesita algo más, una verdadera prueba de amor. Jorge no lo dudará ni un momento e irá a por todas: le pedirá matrimonio en el abarrotado Estadio Vicente Calderón.

Risas a costa de Jorge

La crisis entre José Luis y Sonsoles obligará a los campistas a buscar un pescador sustituto a última hora, con todos los riesgos y desastres que eso conlleva. Intentarán conseguir ese salmón que les puede dar 3.000 euros pero no son tan listos como creen... y que mejor solución que reírse del mal ajeno cuando no se gana.

Tino cuanto más grande tienes el corazón, más pequeño se queda el camping

Tras la pelea casi a muerte entre Tino y los nuevos, estos tendrán que irse del camping, pero Tino siente la necesidad de ayudarles porque no lo están pasando muy bien fuera y decide volver a abrirles las puertas del camping.

Chema paga un viaje a Canarias a las ganadoras del campeonato... y a los marqueses

José Luis, que había sido rechazado por el equipo de los hombres. A la hora de la verdad, en el campo de batalla, la guerra de sexos sólo puede tener un ganador. Las chicas están más fuertes que nunca cuando se trata de derrotar al machista mayor: Paulino. Y la participación de Eli en la batalla final les dará muchos puntos.

Guerra medieval entre los campistas

Los campistas se presentan al concurso de danza medieval, entre Chus Brodway y las rencillas que hay entre ellos por el blog de la marquesa, todos terminan a gritos y en pelea medieval.

Begoña sigue queriendo un bichito de Ángel

En ausencia de la doctora, Rebe y Eli deciden vigilar a Ángel y Begoña para evitar que se líen. Pero Begoña pierde las llaves de su coche y tendrá que pasar la noche en casa de Ángel. A la mañana siguiente, Eli y Rebe descubren que Begoña y Ángel han pasado la noche juntos.

Chema pilla a La Rebe haciendo una fiesta a sus espaldas

A Lola se le ocurre asociarse con la Rebe y aprovechar que Chema ha sufrido un glaucoma debido a su diabetes y no ve, para montar una fiesta en su bar y recaudar dinero. Lo que no esperaban es que Chema le pidiera a Paulino que le comprara algo de marihuana para recuperar la visión. Paulino le hace el favor, pero al ser un inexperto en el tema, la cosa se tuerce y está a punto de terminar en la cárcel por tráfico de drogas.

Tino, líder al frente de los preferentistas timados

Tino descubre que Alicia y Javi han invertido todo su dinero en las preferentes de un banco que está en quiebra, Tino hará todo lo posible para recuperar lo suyo pero también se erigirá como líder de los preferentistas timados en la manifestación.

La adicción de Chus

Chus pilla a Dani fumando tabaco y abronca a Lola: si ella no fumara, su hijo tampoco lo haría. Chus le pide a su hermana que deje de fumar, pero como no está dispuesta a hacerlo, decide requisarle el tabaco y prohibirle fumar. Lola, que no soporta que la controlen, planeará la manera de vengarse de Chus.

Carlos Santos, un duro inspector de Hacienda en Con el culo al aire

El actor Carlos Santos interpreta en Con el culo al aire a un durísimo inspector de Hacienda a punto de echar a Tino de su casa, pero la jugada no le va a salir muy bien.

Begoña besa a Ángel

Begoña se disculpa con Ángel por todo este tiempo que le ha estado pidiendo dinero, ella se envalentona y le besa. Él se queda alucinando.

Sonsoles vuelve al camping con José Luis

José Luis y Sonsoles ya pueden casarse, solo les falta los papeles de divorcio del ex de la marquesa, cuando ella va a buscarlos se le plantea la duda de quedarse con la vida que tenía de lujo y vestidos de Dior y irse con su querido José Luis.

¿Esto que llevo dentro de quién es?

José Luis y Rebe están concursando en Atrapa un millón, y durante la emisión el camping entero se entera que Rubén va a ser padre porque ha inseminado a alguien. Begoña empieza a sospechar, Sandra no sale de su asombro y Ángel se lleva las manos a la cabeza.