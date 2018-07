Los marqueses se presentan en las clases de preparto de Eli

Eli se ha apuntado a unas clases de preparto y le pide a Sandra que le acompañe, pero está demasiado liada. Al final Eli decide ir sola a las clases. Lo que no esperaba es que José Luis y Sonsoles se presentaran y lo que debía ser algo relajado, se convirtiera en un suplicio para ella. Eli se da cuenta de que va a estar sola el resto del embarazo, por lo que decide organizar un concurso entre los campistas para ver quiénes pueden ser los padrinos de su lentejito. Todos lo intentarán, pero sólo dos serán los elegidos.

Tino llega tarde a la chocolatería donde trabaja porque ha estado toda la noche con su furgoneta en una feria. Mónica le abronca y le delata delante del jefe.Tino la considera una chivata y le pide a Javi que haga alguna de las suyas para que Mónica llegue tarde al trabajo. Con lo que no contaba Javi era con las armas de seducción de Mónica.

Manu, el hijo de Ángel, se ha enamorado de Rebe. Cuando Begoña lo descubre pone el grito en el cielo e insiste en que su hijo se centre en sus estudios y otras actividades. Sandra, que considera que Begoña es muy estricta con la educación de su hijo, discute con ella. Ángel, harto de las disputas entre su novia y su ex, decide tomar las riendas y aconsejar a su hijo sobre cómo conquistar a las mujeres.

Dani le pide a su madre una moto para no depender del autobús. Lola se niega, pero Chus insiste y Lola acaba accediendo. El problema ahora es de dónde van a sacar el dinero. A Lola se le ocurre asociarse con la Rebe y aprovechar que Chema ha sufrido un glaucoma debido a su diabetes y no ve, para montar una fiesta en su bar y recaudar dinero. Lo que no esperaban es que Chema le pidiera a Paulino que le comprara algo de marihuana para recuperar la visión. Paulino le hace el favor, pero al ser un inexperto en el tema, la cosa se tuerce y está a punto de terminar en la cárcel por tráfico de drogas.