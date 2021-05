Úrsula reprende a Elisa: “¿Pondrás en juego tu trabajo por tus principios?”

Elisa se muestra muy confundida. Se ha quitado la cofia para sentirse un poco más ella misma y no solamente una criada. Úrsula la ve y no duda en recriminarle su actitud: “¿Acaso no sabes lo que significa ser ayuda de cámara en Castamar?”.

“A veces me gustaría ser un poco más Elisa Costa”, se justifica la sirvienta que apunta que lo hace por una cuestión de principios. “Los principios de una criada son los principios de su señora”, sentencia el ama de llaves.

No te lo pierdas, el jueves a las 22.45 horas, un nuevo capítulo de ‘La cocinera de Castamar’, en Antena 3.