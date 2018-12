Participa en nuestro concurso y gana con Hyundai y Atresmedia una entrada para el Escape Room de 'La Casa de papel'

× Bases legales

BASES DEL CONCURSO “ENTRADAS ESCAPE ROOM LA CASA DE PAPEL’’

OBJETO

El presente concurso lo organiza y gestiona ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante, “Atresmedia Corporación”), con CIF A-78839271 y domicilio social en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, debidamente constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 1924, sección 8ª, folio 108, hoja M-34473, inscripción 1ª.

ÁMBITO TERRITORIAL DEL CONCURSO

El ámbito del concurso es todo el territorio español.

PERIODO DE PARTICIPACIÓN

El periodo de participación se iniciará el 10 de diciembre de 2018 a partir de las 12h y finalizará el 30 de diciembre de 2018 a las 00h.

GRATUIDAD

La participación en el presente concurso será gratuita sin perjuicio de los costes de conexión a internet a los que tenga que hacer frente el participante para poder participar.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO

Aquellos que deseen participar en el presente concurso deberán:

ser mayores de edad, tener residencia legal en el territorio nacional, Rellenar el formulario de participación con todos los datos que sean requeridos y contestar a la pregunta ” ¿A quién incluirías en tu banda de ladrones y cómo comentarías el atraco? aceptar las bases legales del concurso y la política de privacidad incluida dentro de dichas bases.

No podrán participar en el presente concurso ni por tanto resultar ganadores los empleados de Atresmedia Corporación, los empleados de las empresas, agencias de publicidad o agencias de promociones que estén involucradas en el concurso, los familiares de primer grado o los cónyuges de los sujetos anteriores.

Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en el concurso. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces. Atresmedia Corporación se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido del concurso y de la posibilidad de optar a premio alguno.

La participación en el presente concurso es gratuita.

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Aquellos que cumplan con los requisitos indicados en el apartado anterior estarán habilitados para participar en el presente concurso. Para ello deberán seguir los siguientes pasos:

- Entrar en la noticia link de la noticia (en adelante la “Noticia”) y rellenar el formulario de participación completando todos los campos que sean requeridos: nombre, apellidos, provincia email, teléfono y respuesta a la pregunta “¿A quién incluirías en tu banda de ladrones y cómo comentarías el atraco?”

-

- Aceptar las bases legales del concurso, así como la política de privacidad incluida en las presentes bases.

Aquellos que cumplan con los anteriores requisitos tendrán la consideración de participantes en el concurso.

Atresmedia Corporación podrán invalidar y excluir del concurso aquellas participaciones que no cumplan con todos los requisitos de participación.

Asimismo, se eliminará la participación de todos aquellos cuyo comentario de participación

- no cumpla con la Ley, el orden público o las buenas costumbres,

- pueda incitar a la violencia,

- haga alusión a motivos religiosos,

- sean discriminatorio por razones sexuales, ideológicas, religiosas o raciales, de género o por cualquier otro motivo o que

- se encuentre protegido por derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros.

Una misma persona solo podrá resultar ganador una vez.

ELECCIÓN DE GANADORES Y COMUNICACIÓN CON LOS GANADORES

Entre todos los participantes que cumplan las presentes bases, se elegirán los 5 comentarios que se consideren más originales o divertidos según un jurado designado por el organizador. Asimismo, se elegirán 5 suplentes.

Para el caso de que no se lograse entregar el premio ni a los ganadores ni, en su caso, a los suplentes, Atresmedia Corporación se reserva el derecho de volver a elegir al número necesario de suplentes para poder entregar el premio del presente concurso.

Una vez ATRESMEDIA CORPORACIÓN disponga de los nombres de los ganadores, procederá a ponerse en contacto con los mismos a través del email que cada participante hubiese facilitado en el proceso de registro en la Web para informarle de su condición de ganador y solicitarle los datos necesarios para poder materializar el premio.

El ganador dispondrá de un plazo de 48 horas a contar desde el momento en el que ATRESMEDIA CORPORACIÓN envíe el email para proceder a contestar al mismo facilitando los datos que le sean requeridos. Si transcurrido dicho plazo, ATRESMEDIA CORPORACIÓN no hubiese recibido respuesta por parte del ganador, el ganador perderá el derecho al premio y ATRESMEDIA CORPORACIÓN procederá a ponerse en contacto con el suplente que corresponda, siendo de aplicación el procedimiento y las condiciones arriba indicadas.

Una vez se haya podido contactar con el ganador se facilitará toda la información a tener en cuenta para asistir al Escape Room de La Casa de Papel

Cualquier comunicación extemporánea por parte del ganador no tendrá validez. Se recomienda a los participantes que verifiquen su carpeta de correo no deseado a los efectos de verificar que no haya tenido entrada del correo remitido por ATRESMEDIA CORPORACIÓN en dicha carpeta, así como que estén pendientes del teléfono una vez se les haya comunicado su condición de ganador.

Atresmedia Corporación no se hace responsable de la falta de respuesta del ganador o de la falta del comentario de participación subido por el ganador por causas ajenas a ATRESMEDIA CORPORACIÓN, tales como la pérdida de las notificaciones durante la transferencia electrónica y/o que el ganador no reciba el email por razones ajenas a ATRESMEDIA CORPORACIÓN.

PREMIOS

Los premios destinados al presente concurso son 5 entradas dobles (una entrada doble para cada ganador) para disfrutar del Escape Room de La Casa de Papel. El premio no incluye ningún gasto en el que deba incurrir el ganador y su acompañante para poder asistir al Escape Room.

Podrán asistir como acompañantes del ganador menores de edad pero mayores de 14 años siempre que el ganador sea uno de sus progenitores o su tutor legal.

Los premios son personales e intransferibles. No está permitida la venta ni la cesión del premio. No se podrá obtener contraprestación económica por la renuncia del premio.

DETECCIÓN PARTICIPACIÓN FRAUDULENTA

Atresmedia Corporación se reserva el derecho de excluir del presente concurso a aquellos usuarios que sospechen o detecten que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación de los participantes. En el supuesto de que el participante no pueda o no quiera entregar algún documento solicitado, será inmediatamente eliminado del concurso.

Si el participante que resulte ganador no cumpliese con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio objeto de la promoción. Atresmedia Corporación se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del concurso.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN

La participación en el presente concurso conlleva la cesión y autorización expresa con carácter mundial, por el plazo máximo que prevé la Ley, de forma exclusiva y a título gratuito, de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los comentarios de los participantes de forma que el participante cede a Atresmedia Corporación todos los derechos de explotación, en cualquiera de sus modalidades, de los comentarios que pudieran corresponder al participante al participar en el concurso y autoriza su publicación en cualquier medio sin limitación de ningún tipo.

RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR

Atresmedia Corporación excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que pueda deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.

La Web puede contener vínculos a otros sitios Web. Atresmedia Corporación no será responsable de la disponibilidad, ni por el contenido, la publicidad, los productos u otros materiales puestos a disposición en o desde estos sitios Web.

Asimismo, no serán responsables por pérdidas o daños causados a los participantes en relación al uso de cualquier contenido, producto o servicio puesto a disposición en estos sitios Web externos.

La Web será utilizada exclusivamente con fines legítimos. La información facilitada en la Web no contendrá ningún material y/o declaración que viole o infrinja de cualquier modo los derechos de terceros participantes. Queda terminantemente prohibido cualquier tipo de contenido ilegal, amenazas, difamaciones, que constituyan un atentado contra la privacidad, y en general cualquier contenido vulgar, obsceno, indecente o que implique responsabilidad criminal o civil o infrinja cualquier disposición legal. Atresmedia Corporación no será responsable de la exactitud o de la fiabilidad de cualquier comentario, opinión, consejo, declaración o contenido incluido por los participantes en la Web, que no cumpla con estas condiciones. La información que no cumpla con estas previsiones será eliminada sin previa notificación.

Modificaciones y/o anexos: Atresmedia Corporación se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.

En caso de que este concurso no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en el mismo, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de Atresmedia Corporación, y que afecte al normal desarrollo del concurso, ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender el mismo, incluyendo la Web de participación.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del Tratamiento

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A., en adelante “Atresmedia”

Calle Isla Graciosa 13, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid

Contacto del Delegado de Protección de Datos: privacidad@atresmedia.com

Finalidad y legitimación del tratamiento

Gestión de la participación e inscripción en el concurso, en base a su consentimiento otorgado en el momento de la inscripción. En caso de resultar ganador para la comunicación y gestión del premio para la correcta ejecución del concurso y para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de Atresmedia.

Plazo de conservación

Los datos personales proporcionados se conservarán durante la duración del concurso, y, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, Atresmedia contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de Atresmedia como consecuencia de su prestación de servicios.

Derechos

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Atresmedia tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, En tal caso, Atresmedia dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, será necesario que el solicitante envíe una carta adjuntando en ella fotocopia de su D.N.I. a la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

En cualquier caso, El interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (como tal Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a través de la web https://www.aepd.es

TRATAMIENTO FISCAL DEL PREMIO

Los premios cuyo valor sean superiores a TRESCIENTOS (300,00) EUROS (tanto en metálico como en especie) estarán sujetos a retenciones de I.R.P.F. establecidas por la normativa fiscal vigente en cuyo caso el organizador practicará la retención e ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que pudiera proceder en nombre del ganador, emitiendo su correspondiente certificado de retenciones con los datos del premio y la retención aplicada a cada ganador para que éste lo incluya en su declaración anual del I.R.P.F. Con el fin de que puedan ser efectuadas las retenciones, el ganador deberá aceptar el premio por escrito adjuntando además una fotocopia de su DNI o Tarjeta de Residencia. En caso de que el valor del premio sea inferior a TRESCIENTOS (300,00) EUROS, el premiado deberá cumplir con las obligaciones tributarias que le correspondan.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Se informa a los participantes que el mero hecho de registrarse para participar en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases en su totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de las mismas, conllevará la exclusión del participante, y como consecuencia de la misma, Atresmedia Corporación quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con dicho participante.

Atresmedia Corporación se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de actuación fraudulenta o susceptible de ser considerada manipulación o falsificación del concurso o de los medios de participación en el mismo.

Atresmedia Corporación queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la aceptación del premio por parte del ganador quien no podrá emprender ninguna acción legal contra Atresmedia Corporación por motivos derivados del premio, de su mal uso o del propio beneficio que supone el premio.

FUERO Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la resolución de cualquier litigio que pudiera plantearse, los participantes y los Organizadores, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales españoles en los términos de lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El presente concurso se regirá por las presentes bases y por la legislación española. Los participantes pueden consultar las presentes bases en https://www.antena3.com/series/casa-de-papel/participa-nuestro-concurso-gana-hyundai-atresmedia-entrada-escape-room-casa-papel_201812035c0e64920cf2863263c5ddc8.html