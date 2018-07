Pilar no se quedará a vivir en Berlín “seguirá queriendo a Lucas y odiando a Flor”

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 4

La madre de Lucas está siendo un poco insolente con Flor desde que ha llegado a Berlín por el cumpleaños de su nieta, Flor no puede más: “se me está haciendo eterna la semana que lleva aquí” y eso que solo lleva un día. Pero Pilar tiene un regalo para ellos “mi billete de vuelta, no lo voy a necesitar. Me quedo a vivir aquí”. Flor y Lucas se quedan petrificados “Aquí, ¿dónde?”.