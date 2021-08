María Almudéver es Candy, y María Miranda, en 'Benidorm'

Candy es pícara por necesidad, pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y ese es su punto débil, por eso se cree cada mentira de Tony y se deja manipular por él, y por eso haría cualquier cosa por sacar a su hijo Ricky del mal camino que parece llevar.

Pero Candy, además de buena, es contradictoria. Toda esta bondad le lleva a no decir nunca que no, y a no enfrentarse a los problemas, sino a evitarlos, lo que le conduce a nuevos problemas que vuelve a evitar.