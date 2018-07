"No es un atraco, es justicia"

"Soy Miguel y no me encuentro en una situación fácil. Se preguntarán como he llegado aquí, pero les aseguro que hace unos meses mi vida era muy diferente", partiendo de esta premisa la vida de Miguel va a dar un cambio radical cuando se tome la justicia por su mano.

Miguel trabajaba en una agencia de noticias, tenía una novia preciosa y vivía en un apartamento en el centro de la ciudad, pero un día descubrió que su padre había sido estafado.

La necesidad de recuperar lo que les ha sido robado y de vengar a ese hombre que ha dedicado toda su vida a cuidar y proteger a su familia, le lleva a buscar la ayuda de Sastre, su mejor amigo de la infancia, que con el paso de los años se ha convertido en un pequeño delincuente. Juntos comienzan a atracar las joyerías y las fábricas de relojes de todos aquellos que participaron o colaboraron en la ruina del padre de Miguel. Golpe a golpe va consiguiendo acercarse a la meta que se ha propuesto hasta que una chica, Carol, se cruza en su camino.

Las difíciles relaciones con sus hermanas, la ruptura con su antigua vida, el reencuentro con un pasado que intuía enterrado y su relación con la amante del capo del barrio llevarán a este periodista reconvertido en atracador de joyerías por una temeraria senda.

“Apaches” habla de amor y amistad, de odio y venganza, de ira, violencia y de pasión desorbitada, pero también de lucha por la justicia.

Alberto Ammann (Goya al Mejor Actor por“Celda 211”, “Lope”) interpreta a Miguel; Eloy Azorín (“Sin identidad”, “Gran Hotel”) será Sastre, su mejor amigo; y Paco Tous (“Rabia”, “Con el culo al aire”, “Los hombres de Paco”) es El Chatarrero, el mafioso que controla el hampa en el barrio.