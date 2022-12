Valeria le pide a Augusto que la asesore empresarialmente

Tras descubrir Valeria a Elena y a Diego, juntos, ésta ya no quiere saber nada más de ninguno de los dos. Augusto se sorprende por el distanciamiento con Elena pero no recibe ninguna explicación razonable por parte de ellas. Elena busca aliarse con Diego para hundir a Augusto. Valeria, que ya no tiene a nadie, intenta acercarse a su marido. Augusto lo recibe con sorpresa y agrado, no en vano, él también está sintiendo algo hacia ella.

Luis es incapaz de seguir el consejo de Diego y mantiene esa relación. Elías sigue buscando insistentemente a Alejandra y entra buscando información en el Asturiano. Allí no recibe ninguna información que le pueda ser útil, Pelayo se encarga de ello, aunque moralmente le suponga un conflicto. Finalmente Elías se encuentra con Luis y le lanza un ultimátum, si Alejandra no aparece su vida será un infierno.

Román se muestra muy confiado con el examen para entrenador y pierde el tiempo en lugar de estudiar. Desoye a don Patricio y es Marina quien tiene que ponerse firme con él. Ella personalmente le ayudará a preparárselo.

Don Patricio y Marcelino son recibidos como auténticos héroes. Han conseguido que el caso de Belén tome repercusión internacional, sin embargo, las consecuencias siguen siendo negativas para ella. Ahora el gobierno colombiano niega su existencia ya que por su culpa se han destapado los enormes problemas internos de ese país.