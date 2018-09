Francisco Ortiz es Carlos De La Vega

PERSONAJES TEMPORADA 7

Francisco Ortiz interpreta a Carlos De La Vega en la temporada 7 de 'Amar es para siempre', Carlos fue la mano derecha de su padre en los negocios. No se le conocen romances importantes en su vida. Siempre ha sido un hombre solitario que colecciona conquistas que no le duran más de un par de noches. Para él, la política son negocios y no tiene problema en utilizarla para sus fines.