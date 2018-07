Daniel Hoyos

Educado, sencillo y muy introvertido, Daniel llega al Hostal La Estrella para reencontrarse con su prima Inocencia, a la que hacía tiempo que no veía. Sobrevive vendiendo y empeñando las pocas pertenencias que conserva mientras vive volcado en ayudar a la gente de El Pozo del Tío Raimundo, un poblado de chabolas. Tras la muerte de Inocencia, Daniel continúa viviendo en el Hostal por empeño de Belén, que no puede evitar sentir una fuerte atracción por él y por su misteriosa personalidad. Atracción que parece ser mutua, pero que para Daniel no será fácil de asumir por el secreto que esconde: es un sacerdote que está tramitando su reducción al estado laico.