Mateo a Armando: “Eras un héroe para mí, pero eso solo es pasado”

Mateo lo tiene muy claro. No quiere saber nada de su padre, pero ha ido a casa en busca de su hermana y se ha encontrado con Armando. Tras una larga conversación Mateo no entra en razón y decide decirle que no quiere saber nada de él.

Armando desolado no es capaz de articular palabra y Mateo desaparece diciéndole que que padre le aconseja a su hijo que no sea como él.