Jorge se derrumba al descubrir la verdad: Nicolás no es su hijo

A pesar de que Jorge le pidió a Carballo que no investigara a Cecilia, la detective no ha podido contenerse: quería saber si estaba en lo cierto o no.

Y, por desgracia, no le faltaba razón: Cecilia quería engañar a Jorge y quitarle una gran cantidad de dinero.

Tras decirle que Nicolás era su hijo y que tienen serios problemas económicos, Jorge estaba dispuesto a ayudarle. Pero ahora sabe toda la verdad.

“Me quería sacar la pasta. ¿Cómo he podido dejarme engañar así?”, ha lamentado.

Carballo ha calmado a su pareja, dejándole claro que, algún día, será un gran padre. ¡Pero, de momento, no le ha llegado la oportunidad!