Alejandro Sigüenza se incorpora a la décima temporada de ‘Amar es para siempre’

‘Amar es para siempre’ sigue imparable en las tardes de Antena 3. La mítica serie continúa encabezando el ránking de series diarias nacionales consolidándose en la Tarde de la cadena con grandes datos. Y, como cada año, la ficción sigue renovándose para ofrecer al espectador las mejores historias protagonizadas por los personajes más icónicos de la televisión.

‘Amar es para siempre’ cuenta esta temporada con Jon Plazaola, Carlota Baró, Carles Francino Y Ane Gabarain, que encabezan la lista de protagonistas y que se completa con un reparto de auténtico lujo en el que también están: Carmen Ruiz, David Lorente, Adam Jezierski, Lucía Barrado, Guillermo Manuel Ortega, Andrea Trepat, Alberto Amarilla, Beatriz Arjona y Sofía Milán.

Elenco de la décima temporada de 'Amar es para siempre' | antena3.com

Además, continúan una temporada más dando vida a sus ya icónicos personajes Anabel Alonso, Itziar Miranda, Manuel Baqueiro, José Antonio Sayagués, Iñaki Miramón, Luz Valdenebro, Sebas Fernández y Ángeles Martin.

Producida por ATRESMEDIA TELEVISIÓN en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia), ‘Amar es para siempre’ cuenta con Montse García (Atresmedia TV), Jaume Banacolocha (Diagonal) en la producción ejecutiva, y Eduardo Casanova en la coproducción ejecutiva (Diagonal). Está dirigida por Eduardo Casanova. Verónica Viñé, es la directora argumental, Beatriz Duque y Ángel Agudo son los coordinadores del guion de la serie durante la presente temporada. La dirección de producción corre a cargo de Nuria Hernández y Eugeni Margalló.

Esta semana, Alejandro Sigüenza se ha incorporado a las grabaciones de la décima temporada de ‘Amar es para siempre’ para interpretar a Rubén Argento, un médico internista marcado por la estricta educación que su padre le ha dado.

Así es Rubén Argento

Rubén es el más pequeño y único varón de una familia con tres hermanas mayores. Heredó la responsabilidad de continuar la tradición y mantener el apellido Argento en la élite de la cirugía nacional. Rubén ya está estudiando el primer año de medicina cuando su hermana Clara, la más cercana en edad a él, empieza a sufrir los síntomas de una extraña enfermedad, cuyo origen no consiguen encontrar. Y, tras varias semanas hospitalizada, muere por un fallo multiorgánico. Rubén anuncia a su padre que no va a ser cirujano, sino médico internista. No quiere coger el bisturí, sino estudiar y luchar contra la clase de enfermedades que mataron a su hermana.

Rubén, un médico que se unirá a Cristina de la manera más insospechada

Después de un noviazgo que dura, toda la carrera, Rubén se casa con Gema. Pero la felicidad dura solo los primeros años. Acostumbrado a que su madre se ocupe de mantener la vida familiar, Rubén espera lo mismo de Gema y se vuelca en su profesión. Pero ella es igual de vocacional y empieza a priorizar también su profesión. La pareja se va distanciando hasta que Gema sorprende a Rubén: se ha enamorado de otro hombre y quiere separarse.

Es en este momento cuando Rubén conocerá a Cristina, aquejada de un extraño mal -ha consumido aceite de colza-, que no tardará en unirles de la manera más insospechada.