Ana descoloca a Carlos: "Quería vengarme de tu familia pero me enamoré de ti"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1563

Ana (Natalia) ya no puede más con este secreto que le está matando lentamente, por ello le cuenta toda la verdad a Carlos: "Quería vengar la muerte de mi hermano y mi prometido, Manuel. Me lo habéis quitado todo, me habéis destrozado la vida" Ana rompe a Carlos cuando le confiesa que pasó algo que le hizo cambiar: "Me enamoré de ti. Y mis ganas de venganza y de rabia se mezclaron con lo que sentía por ti" Carlos, aturdido, no reconoce a la persona que tiene delante de sus ojos.