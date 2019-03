MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1535

Amelia visita a Manolita para sincerarse con ella y hacerle ver que sus intenciones con Luisita son buenas. Pero Manolita no se muestra receptiva con su visita: "No es plato de buen gusto que una hija tuya decida castigarse con una relación que no va a ser normal nunca" Manolita, sobrepasada de cargas y problemas, escucha a Amelia que estalla de rabia porque su relación no es un problema, solo algo difícil. Manolita insiste en que si de verdad quiere a su hija, debería alejarse de ella.