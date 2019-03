MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1537

Gabriel ha obligado a Natalia a escribir a Carlos una "carta definitiva": "... No me atrevo a mirarte a los ojos y a decirte lo mucho que siento el daño que te he hecho. El destino ha querido que nos conociéramos en una época convulsa para mi. Creó que estaba enamorada de ti pero confundí mis sentimientos y no sabes cuando me arrepiento de haberte dado pie a creer que te quería. El tiempo me ha ayudado a aclararme y ahora sé que es con Gabriel con quién quiero pasar el resto de mi vida. Sé que encontrarás a alguien que te merezca más que yo y que sepa hacerte feliz. Espero que puedas perdonarme"