Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1.400

Vicky no quiere que Víctor viaje con su padre a Londres porque tienen muchas cosas en común y no quiere perderle para siempre. El hijo decide irse a Soria cansado de su madre. Javier habla con ella y hace que entienda que Víctor va a quererla siempre. Vicky acaba aceptando: "No puedo ver a David como una amenaza y tengo que centrarme en la felicidad de Victor".