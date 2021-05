¿Una nueva relación? Estefanía y Guillermo se sinceran tras su noche de pasión

Estefanía y Guillermo han vuelto a desatar la pasión y han pasado la noche juntos.

Calonge, tras la traición de Abel, se ha refugiado en los brazos de Guillermo en busca de consuelo. Pero una cosa llevó a otra, y ambos han acabado pasando juntos la noche cuando se prometieron que no volvería a pasar.

Tras esto, ambos han querido hablar acerca de sus sentimientos, y Guillermo le ha confesado que no le importaría que esto volviera a pasar. Hacía tiempo que él no se sentía tan bien con alguien, pero Estefanía no quiere estropear la bonita amistad que tienen.

¿Cómo avanzará la relación entre los dos? Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM